Concertone Primo Maggio a Roma: inizierà alle 15 con l’anteprima. Alle 16 la prima parte, a cui ne seguiranno altre due: quella principale dalle 20 alle 21 e poi l’ultima fino alla mezzanotte.

Per il secondo anno di fila i Canova, la band dell’Altomilanese composta da Matteo Mobrici, Fabio Brando, Federico Laidlaw e Gabriele Prina, salirà sul palco di Roma nel consueto Concertone del Primo Maggio promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, per celebrare la Festa dei Lavoratori. Per chi non potrà essere presente all’evento, la maratona musicale verrà trasmessa in diretta su Rai3 e Radio2, dalle 15 fino a mezzanotte. La band milanese indie pop ha da poco ultimato il tour nei club italiani per presentare il nuovo album “Vivi per sempre” uscito lo scorso 1 marzo. Il disco è un’altalena di brani autobiografici che oscilla tra l’amore puro visto sotto diverse luci e un romanticismo metropolitano con chiari riferimenti a Londra e ai momenti malinconici ad esso collegati. La loro musica è pop, ironica, mai banale e racconta la generazione contemporanea cresciuta sui Navigli milanese che vive tra amore e odio, felicità e rassegnazione. “Vivi per sempre” è quindi un augurio, una speranza per i giovani milanesi e non solo. I Canova sono ragazzi che raccontano con le loro canzoni altri giovani, sono ragazzi che suonano sul palchi importanti, ma sono soprattutto ragazzi con i piedi ben piantati a terra che “non vogliono fare le star di instagram o fashion di qualcosa”.

