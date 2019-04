Conclusi i lavori d riqualifica di Vicolo del Caldo: commento dell’assessore ai lavori Pubblici e del sindaco.

Oggi, martedì 30 aprile, è stato riaperto Vicolo del Caldo dopo i lavori di riqualificazione voluti dall’amministrazione comunale. Con l’apertura è stata anche ripristinata la viabilità precedente ai lavori.

“Prosegue l’opera di riqualificazione della città – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli –con interventi che mirano a migliorare la vita dei nostri concittadini. Sono soddisfatto non solo per il risultato ottenuto ma anche per i tempi rispettati”.