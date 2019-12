concorso straordinario e abilitante per 24.000 Insegnanti di secondaria, rivolto a Docenti con 3 anni di insegnamento nella scuola statale, anche sul sostegno, svolti anche non consecutivamente negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2018/2019, di cui 1 nella classe di concorso per cui intendono concorrere. La procedura concorsuale comprenderà una prova scritta, da svolgere su pc, composta da quesiti a risposta multipla, per superare la quale occorrerà aver conseguito un punteggio minimo di sette decimi. Coloro che si collocheranno utilmente in graduatoria dovranno superare un periodo di prova, e la relativa prova selettiva finale, durante il quale se non possiedono i 24 crediti universitari (CFU) necessari per l’immissione in ruolo, sulla base di quanto previsto dal d. lgs. 59/2017, potranno conseguirli con oneri a carico dello Stato. I Docenti non collocati utilmente in graduatoria, che avranno superato l’esame scritto, potranno sostenere una prova orale selettiva abilitante, per accedere alla quale dovranno essere titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno e possedere i 24 CFU;