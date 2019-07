Confindustria Alto Milanese: Diego Rossetti eletto presidente

Eletto questa mattina, mercoledì 10 luglio, dall’Assemblea Generale, Diego Rossetti guiderà l’Associazione per il quadriennio 2019/2023.

Rossetti, 63 anni, è Presidente di Fratelli Rossetti di Parabiago, e con i fratelli Dario e Luca, gestisce l’impresa calzaturiera, fondata negli anni ’50 dal padre Renzo insieme allo zio Renato, che oggi conta 330 dipendenti e 47 milioni di euro di fatturato. Entrato in azienda alla fine degli anni ’70, Rossetti si è subito dedicato all’organizzazione e allo sviluppo dei punti vendita in Italia e all’estero con l’apertura della prima boutique italiana a New York.

La Fratelli Rossetti, da sempre fedele alla sua vocazione manifatturiera, ha mantenuto in questi anni al proprio interno la produzione per garantire quell’elevata qualità che la distingue sui mercati di tutto il mondo. La società è oggi impegnata nell’affrontare le sfide della rivoluzione digitale, come dimostra il sito di e-commerce, tra i primi punti vendita per importanza nella rete aziendale.

Eletti anche i Vice Presidenti

L’Assemblea ha eletto anche quattro Vice Presidenti, che faranno parte della squadra di Rossetti: