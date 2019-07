Confindustria Alto Milanese, al teatro Tirinnanzi di Legnano va in scena l’assemblea annuale.

Confindustria Alto Milanese tra “Innovazione & sostenibilità”

Innovazione e sostenibilità sono i due temi chiave della 74esima assemblea di Confindustria Alto Milanese, l’appuntamento annuale dell’industria con la sua comunità, che si terrà mercoledì 10 luglio alle 10.30. “Se parole come innovazione, sviluppo, crescita sono ormai entrate nel vocabolario quotidiano delle aziende – spiega Confindustria Alto Milanese -, la sostenibilità ne sta sempre più diventando parte integrante. Un tema che ci interessa da vicino, perché è insieme un valore sociale e un valore strategico di successo per le aziende”.

Tra i relatori anche il presidente nazionale Vincenzo Boccia

Ad aprire i lavori Giuseppe Scarpa, presidente uscente di Confindustria Alto Milanese; seguono gli interventi di Andrea Pontremoli, amministratore delegato e general manager di Dallara group, e Luca Rossettini, ceo e fondatore di D-Orbit, startup del settore aerospaziale, che ha ottenuto la certificazione BCorp. Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.

Istruzione di qualità, lavoro dignitoso e crescita economica

“Come associazione – commenta il presidente Giuseppe Scarpa – pensiamo che la sostenibilità non sia una moda, ma un elemento di vantaggio competitivo da perseguire con costanza. Per questo e per essere una organizzazione moderna al passo con le nostre aziende, come associazione abbiamo scelto di seguire e di misurarci concretamente su tre dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Onu e contenuti nell’Agenda 2030: istruzione di qualità, lavoro dignitoso e crescita economica, impresa innovazione e infrastrutture. Nella mia relazione di fine mandato presenterò tutte le iniziative concluse e in atto”.

Diego Rossetti è il candidato unico designato alla presidenza

Nella parte privata dell’assemblea, che precederà di poche ore quella pubblica, gli associati eleggeranno il nuovo presidente per il quadriennio 2019-2023. Diego Rossetti (nella foto di copertina), presidente della Fratelli Rossetti di Parabiago, è il candidato unico designato alla presidenza.

