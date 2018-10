Avviso di richiamo per un prodotto che cura fra l’altro anche la congiuntivite: collirio ritirato.

Congiuntivite: collirio ritirato

AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ha disposto il ritiro della specialità medicinale BENOXINATO CL*30FL 0,5ML 0,4% – AIC 031579055 della ditta Alfa Intes Srl. Nello specifico il lotto è del lotto n. 7193 scad. 09-2020.

Confezioni dall’aspetto anomalo

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta della ditta produttrice, relativa alla segnalazione del Policlinico di Modena, concernente “colorazione tendente al giallo” in una confezione del suddetto medicinale.

Cura patologie come la congiuntivite

La ditta Alfa Intes ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. Benoxinato Cloridrato Intes è un farmaco, appartenente alla categoria degli Anestetici locali e serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Congiuntivite.

Altra allerta per un analgesico

La Società Alfasigma ha comunicato che sta provvedendo al ritiro volontario, dei seguenti lotti della specialità medicinale EMINOCS*OSSOLUZ 100ML 50MG/ML – AIC 038049045 con shelf-life 36 mesi: 010117 – 020117 – 030117 – 040117 – 060417 – 070517 – 080517 – 090517.

Per quanto concerne il ritiro dei lotti sopra riportati, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la comunicazione non riporta le ragioni del richiamo anche se la Società Alfasigma invita a sospendere immediatamente la dispensazione dei lotti in questione che dovranno essere immagazzinati in area sicura.

Alfasigma comunica di aver incaricato l’Assinde, di procedere al suddetto recall con tranche straordinaria. Eminocs serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Artrite reumatoide , Artrosi, Flebite, Herpes zoster, Lupus eritematoso sistemico, Mastopatia fibrocistica, Morbo di Paget, Orecchioni, Pleurite, Poliposi, Sclerodermia, Sindrome temporo-mandibolare, Tendinite, Tiroidite.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE