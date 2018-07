Consigliere M5S di Parabiago in cammino sulla via Francigena per puntare i riflettori sulla fibromialgia.

Consigliere M5S in viaggio: ecco il suo scopo

La decisione del consigliere pentastellato di Parabiago, Christian Vitali, è ormai presa: da lunedì 30 luglio infatti sarà in cammino lungo la via Francigena per puntare i riflettori sulla fibromialgia. Un viaggio ci circa 600 chilometri da Pavia fino a Roma che Vitali percorrerà tutto a piedi per raggiungere la Città Eterna e per far parlare di questa sindrome.

La fibromialgia

La fibromialgia colpisce circa un milione e mezzo di italiani. Fino a qualche anno fa era una sindrome non riconosciuta, e oggi Vitali ha deciso, nel suo piccolo, di cercare di far informare la gente su questa malattia. E’ il dolore ai muscoli è il sintomo predominante della fibromialgia. Ma a questo ne vanno aggiunti altri: stanchezza, affaticamento, disturbi del sonno, cambiamenti del tono dell’umore o del pensiero, cefalea, dolori addominali, rigidità mattutina, colon irritabile, perdita di memoria, difficoltà a concentrarsi o gonfiore alle mani.

Sul numero di venerdì 3 agosto l’intervista al consigliere Christian Vitali.

