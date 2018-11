Consiglio dei ragazzi: a Castano Primo nuova convocazione del Parlamentino degli studenti, prevista per giovedì 22 novembre alle 15.30.

Consiglio dei ragazzi: i ringraziamenti a Banda e Conad

Verrà discussa dai giovani consiglieri la modalità di ringraziamento al Corpo bandistico Santa Cecilia e Conad per aver partecipato all’inaugurazione del parco Junior. Sempre in riferimento al parco, inoltre, tra i punti all’ordine del giorno, anche la discussione di poter continuare alla riqualificazione dell’area verde.

Eventi per il Natale

I “giovani amministratori” inoltre si esprimeranno anche sui futuri eventi per le festività natalizie. In particolare, l’intenzione di addobbare un albero nel parco Junior, di partecipare al mercatino di Natale della casa di riposo Don Guanella e di coinvolgere le scuole nella preparazione di manufatti per il mercatino. Intenzione dei ragazzi è quella di scrivere, per l’occasione, una lettera alle insegnanti.

