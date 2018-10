Aprirà a Bollate entro la fine del mese di ottobre uno sportello di consulenza legale e diritti dei consumatori. Fornirà assistenza ai cittadini e alle aziende del territorio.

Consulenza legale e diritti consumatori: il doppio sportello da fine ottobre

Entro la fine di ottobre a Bollate ci sarà uno doppio sportello di consulenza legale e diritti dei consumatori. Avrà sede al comando di Polizia Locale di via Garibaldi. Fornirà aiuto ai cittadini e alle aziende del territorio, su questioni legali e relative ai consumi. Per entrambi gli Sportelli sarà necessario prendere un appuntamento telefonico. Il servizio sarà gratuito, ma rivolto esclusivamente ai residenti e alle imprese con sede a Bollate.

“Una consulenza gratuita sui problemi della vita quotidiana”

L’Assessore Lucia Rocca, promotrice dell’iniziativa, ha spiegato:

“I cittadini possono contare su una consulenza gratuita su tanti problemi della vita quotidiana. Si va dalla truffa che si ritiene di aver subito alla lite con il vicino, dalla separazione alle questioni ereditarie, solo per citare qualche esempio.”

Lo sportello legale

Organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati, lo sportello legale partirà il 23 ottobre. Sarà aperto il martedì, dalle 15 alle 17, ogni 15 giorni. Per ricevere informazioni o prenotare un appuntamento, è possibile chiamare al numero 0235005420, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Qui segnalate le prime 5 date di apertura: 23 ottobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre e 18 dicembre.

Un servizio di orientamento legale

Remo Danovi, Presidente dell’ordine degli avvocati di Milano ha sottolineato:

“Portiamo volentieri a Bollate l’esperienza degli “Sportelli del cittadino”. Bollate è il non comune e fra pochi giorni si aggiungerà il decimo. E’ un servizio di orientamento legale, reso possibile dalla disponibilità degli enti locali e dal volontariato di alcuni avvocati”.

Lo sportello consumatori

Lo sportello per i consumatori parte invece il 30 ottobre. Organizzato in collaborazione con la Lega Consumatori, aprirà a settimane alterne il martedì e il giovedì. Il martedì sarà aperto, dalle 14.30 alle 17.30, e il giovedì, dalle 10 alle 12.30. Per ricevere informazioni o prenotare un appuntamento, è possibile chiamare al numero 3393194841, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Qui segnalate le prime 3 date di apertura: 30 ottobre, 8 novembre e 13 novembre.

Informazione ed educazione

Laura Locatelli, Vice Presidente Regionale Lega Consumatori, e Mauro Pucci, Presidente della sede territoriale Bollate e Baranzate Lega Consumatori, hanno commentato:

“La funzione dello sportello sarà fornire informazioni e documentazione su temi e problemi specifici o generali in materia di tutele del consumatore, raccogliere segnalazioni, fare consulenza sui diritti dei consumatori, nonché attività di educazione al diritto e al risparmio”.

