Il Comune di Rescaldina, con la collaborazione di alcuni docenti del Dipartimento Dastu (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) del Politecnico di Milano, organizza una serata in biblioteca, mercoledì 12 febbraio alle 21, dal titolo “Consumo energetico sostenibile”.

In occasione della mostra dei progetti degli studenti del laboratorio di progetto e costruzione dell’architettura che si terrà nella biblioteca civica di Rescaldina fino al 15 febbraio, il professore Alessandro Rogora – titolare del laboratorio di progetto e candidato sindaco per i Verdi al Comune di Legnano – presenterà i lavori realizzati dagli studenti in merito alla riqualificazione di tre edifici pubblici di Rescaldina e illustrerà i primi risultati della ricerca (ex FARB) finanziata dal Dipartimento Dastu relativa al consumo energetico legato ai nostri stili di vita.

Il commento dei Verdi

“Come Verdi di Legnano crediamo sia importante sfruttare e promuovere ogni attività orientata al miglioramento della situazione ambientale nella nostra zona senza limitazioni di tipo geografico e amministrativo. La descrizione delle dinamiche ambientali e gli effetti delle nostre scelte devono infatti riferirsi quanto meno a livello di un contesto che sia ecologicamente significativo per gli scambi e le relazioni che in esso avvengono. Nello specifico non è possibile immaginare che le scelte compiute a Rescaldina non abbiano effetto sul territori di Legnano e viceversa. Durante la serata cercheremo di capire quali possibili strumenti possano/debbano essere messi in campo per mitigare le criticità ambientali innescate dai nostri comportamenti con principale attenzione alla modifica e trasformazione della città e dei nostri stili di vita”.

