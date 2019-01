Continui ritardi ferroviari sulla Varese-Milano. Molti i disagi per i passeggeri.

E anche questa mattina, martedì 15 gennaio 2019, possibili ritardi fino a 25 minuti circa, limitazioni e cancellazioni treni sulla tratta ferroviaria Varese-Milano. La causa sembrerebbe un guasto agli impianti di competenza RFI che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Varese e Albairate. I disagi sono come sempre tanti per le persone che ogni mattina o anche solo saltuariamente percorrono la tratta in questione. Molte le lamentele arrivate anche da parte del Comitato Pendolari Gallarate Milano che commenta “È diventata una polveriera”.

