Conto rinnovabile: Per la prima volta gli incentivi al fotovoltaico saranno erogati dai privati e non peseranno sulla finanza pubblica. L'iniziativa, destinata a cambiare radicalmente il mercato delle energie rinnovabili, verrà presentata venerdì 10 maggio 2019 a Palazzo Pirelli.

La prima volta del fotovoltaico

Svolta nel mercato delle rinnovabili. Per la prima volta gli incentivi al fotovoltaico saranno erogati dai privati e non peseranno, così, sulla finanza pubblica. Un’iniziativa destinata a cambiare radicalmente il mercato delle energie rinnovabili, quella che verrà presentata venerdì 10 maggio a Palazzo Pirelli.

Conto rinnovabili

L’iniziativa CONTO RINNOVABILI promette di incrementare l’utilizzo delle alternative in Italia, favorendone il mercato. Infatti, chiunque vorrà installare un impianto fotovoltaico potrà accedere a un incentivo commisurato a tutta la produzione generata dall’impianto stesso: verranno corrisposti fino a 5 centesimi per kWh (kilowatt/ora).

Ma l’aspetto davvero rilevante sta nell’origine dei finanziamenti predisposti, che saranno esclusivamente di matrice privata, non coinvolgendo in alcun modo gli enti pubblici e non gravando, così, sulle loro casse.

Condicio sine qua non, per ottenere l’incentivo per avere l’incentivo sarà quella di realizzare un nuovo impianto fotovoltaico che disponga di una potenza massima producibile da 15 a 500 kwp (Kilowatt Picco), così da rendere CONTO RINNOVABILI una soluzione ideale per le piccole e medie imprese.

Geneco Group

L’iniziativa è la prima di matrice privata in Italia e in Europa ed è diventata realtà grazie al coinvolgimento dell’intera filiera interna al mercato delle energie rinnovabili e conta la partecipazione di partner internazionali di primo piano. Capofila della stessa è GENECO GROUP, player nel settore dell’efficienza energetica dal 2008, in Italia e all’estero.

