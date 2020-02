« E’ dal 2007 che Coop Lombardia, grazie al progetto Buon Fine, si impegna per ridurre gli sprechi e dare grande concretezza a un gesto di solidarietà: donare il cibo alle persone che hanno bisogno» precisa Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia. La lotta allo spreco diventa così un’importante risorsa per le Onlus del territorio lombardo.

Buon fine: una campagna contro lo spreco alimentare

Il 2019 è stato un anno da record per la campagna Buon Fine, che ha coinvolto la rete di vendita con il recupero di 1.313 tonnellate di cibo per un valore di oltre 7.378.809 milioni di euro. Alimenti salvati dallo spreco e donati a oltre 100 associazioni di volontariato e caritatevoli, che hanno potuto distribuire, grazie anche al supporto dei soci volontari di Coop Lombardia, oltre 2.626.704 pasti. Una vera e propria solidarietà a km zero, resa possibile grazie allo sviluppo, negli anni, di una rete di contatti sul territorio ha consentito di superare le difficoltà logistiche e di poter aiutare concretamente le diverse realtà mettendo a loro disposizione prodotti che altrimenti, alla fine della giornata lavorativa, sarebbero finiti sprecati.

I punti vendita che sostengono l’iniziativa

Città di Milano: Ipercoop Baggio, Ipercoop Milano PiazzaLodi, Ipercoop Bonola, Coop Milano Bicocca, Coop via Rogoredo, Coop via Ornato, Coop via Fratelli Zoia, Coop via Arona, Coop via Palma nova.

Provincia di Milano: Ipercoop Novate M.se, Ipercoop Sesto S. G., Ipercoop Peschiera B., Ipercoop Vignate, Coop di Corsico, Coop di Opera, Coop di Peschiera B., Coop di Cormano, Coop di Cassano d’Adda, Coop di Settimo M.se, Coop di Novate M.se, Coop di Cinisello, Coop di Bollate, Coop di Bareggio, Coop di Sesto S. G. Provincia di Varese Coop di Varese, Coop di Laveno Mombello, Coop di Lavena Ponte Tresa, Coop di Busto Arsizio Viale Duca d’Aosta, Coop di Busto Arsizio Viale Repubblica, Coop di Malnate, Coop di Cassano Magnago.

Provincia di Monza e Brianza: Coop di Monza, Coop di Arcore, Coop di Desio, Coop di Muggiò, Coop di Villasanta. Provincia di Bergamo Coop di Bergamo, Ipercoop di Mapello, Ipercoop di Treviglio, Coop di Trescore Balneario

Provincia di Brescia: Ipercoop Nuovo Flaminia, Coop di via Mantova, Coop di via Veneto, Coop di via Corsica.

Provincia di Cremona: Ipercoop di Cremona, Coop di Cremona, Coop di Soresina, Ipercoop di Crema.

Provincia di Pavia: Coop di Pavia, Ipercoop Vigevano,Coop di Voghera.

Provincia di Como: Coop di Como, Ipercoop di Cantù.

TORNA ALLA HOMEPAGE