Corbetta saluta il Comandante dell’Esercito Mauro Arnò, trasferito dopo aver guidato il Centro documentale. Il sindaco Marco Ballarini, insieme alla sua vice Linda Giovannini e al presidente dell’assise Alessio Urbano, ha organizzato venerdì 7 settembre una cerimonia di arrivederci.

Arnò lascia il Centro documentale

In sala consiliare presenti anche i referenti delle forze dell’ordine del territorio e la comandante della Polizia locale Lia Vismara. Il sindaco ha voluto ringraziare Arnò per la collaborazione di questi anni, che ha portato al grande evento della consegna delle croci al merito ai corbettesi meritevoli la scorsa primavera.

Scambio di omaggi

Il comandante ha sottolineato il ruolo del Centro documentale per la conservazione della memoria storica e di testimonianza di piccoli gesti che hanno scritto la grande Storia. Scambio di cortesia e omaggi: la medaglia di Corbetta all’ufficiale, una pergamena di riconoscimento al sindaco per l’impegno sociale e la partecipazione ad iniziative sul territorio, oltre alla collaborazione mostrata in occasione di eventi istituzionali.