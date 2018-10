Promossa la 42esima edizione della Festa delle vetrine. Buona partecipazione di pubblico, curioso di scoprire le vetrine in gara. Tanta gente in via Verdi, dove sono arrivati bancarelle, gonfiabili e ballerini. La giuria ha dato il verdetto, decretando i vincitori di ogni categoria.

Vetrine vincitrici

Nella categoria alimentari: 1° Il Cortile di Gabry, 2° Da Antonio Pizzeria, 3° La Bottega del Caffè. Nella categoria non alimentari: 1° Centro Cucito Fusè, 2° La Bottega dell’Elettrico, 3° Farmacia del Corso. Nella categoria artigiani: 1° Gelateria Mazzini 7, 2° New Style Giò, 3° Balzarotti Davide.

I voti dei ragazzi

La giuria dei Ragazzi (scuola media Simone da Corbetta) ha premiato, per gli alimentari la Terrazza 7, per i non alimentari Rue de l’Arome, per gli artigiani Novecento Tattoo. Il premio speciale Pro Loco Corbetta è andato alla Gelateria Latteria Mondo

Gara in corso

Il premio Facebook sarà chiuso venerdì alle 12: sulla pagina del Comune sfogliate il book fotograficoe … votate. Chi prende più “mi piace”, vince. I “nonni” della Rsa assegneranno un premio speciale dopo aver visionato tutte le foto. Venerdì in edicola un approfondimento con foto.

