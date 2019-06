Corbetta in festa per la Repubblica e consegna delle Costituzioni ai 18enni. Domenica 2 giugno, il quartiere di viale Repubblica ha regalato un grande festa alla città, con bancarelle, giochi per i bimbi e iniziative.

Corbetta in festa per la Repubblica

Imperdibile, in mattinata, il momento istituzionale, con protagoniste associazioni, Corpo filarmonico Donizetti, autorità civili e militari. Sulle note dell’inno di Mameli, via alla cerimonia, col presidente del Consiglio comunale Alessio Urbano che ha spiegato il senso della festa della Repubblica. Il sindaco Marco Ballarini ha poi dato il benvenuto ai presenti e ha consegnato la Costituzione ai 18enni.

I riconoscimenti

Il consigliere comunale delegato allo sport, Sergio Grittini ha poi consegnato alcuni riconoscimenti: il primo al campione locale Giovanni Ramponi e il secondo ad Andrea Salis, dell’associazione Dynamo camp, che ha realizzato un importante evento in città. Poi rinfresco finale e festa del quartiere, sotto al regia del comitto guidato da Cristina Di Luciano.