Tra poche ore la nuova ala della scuola media sarà operativa. Sabato 8 alle 18,30 taglio del nastro per le sei nuove aule e la sala polifunzionale che, durante l’Amministrazione Balzarotti, hanno fatto discutere.

In un video il sindaco illustra i dettagli:

In questi video, il nostro sindaco Marco Ballarini ci invita all'inaugurazione della nuova sala polifunzionale e dell'ampliamento della scuola media di Sabato 8 Settembre ore 18:00 in Piazza Primo Maggio e spiega qualche dato relativo alla nuova struttura. Pubblicato da Comune di Corbetta su Venerdì 7 settembre 2018

Il programma

La nuova Sala Polifunzionale sarà intitolata all’ex sindaco Aldo Salvi. L’inaugurazione si terrà nella sede di Piazza Primo Maggio: alle.18 ritrovo, poi discorso autorità, taglio del nastro, intitolazione della Sala e visita. Alle 20 rinfresco, alle 21 spettacolo teatrale dell’Associazione Culturale”il Mosaiko.

Scuola media : mai più problemi di spazi

Le aule saranno operative già da mercoledì 12, primo giorno di lezioni. Come ha spiegato il sindaco risolvono ogni problema di spazio per la scuola secondaria di primo grado in città.