Corbetta internazionale con la mostra di Richard Gabriel. Un sabato pomeriggio “oltre confine” con l’inaugurazione della mostra dell’artista Richard Gabriel nella sala delle colonne del Comune di Corbetta.

Corbetta internazionale con la mostra di Gabriel

Arte, folklore e cibo etnico hanno fatto da cornice al taglio del nastro, alla presenza del sindaco Marco Ballarini, del Console generale delle Filippine a Milano Josephine Sonza Gabriel , dell’assessore Giuliano Gubert e del Presidente del Consiglio Comunale Alessio Urbano.

“L’inizio di uan collaborazione”

L’evento è stato reso possibile con il supporto di Alessio Germano e Carla Tolomeo Vigorelli. Per il sindaco anche un intervista internazionale: “Ho rilasciato un’intervista a ABS-CBN in cui, col console, abbiamo dichiarato la volontà di collaborare per future iniziative insieme”, ha dichiarato. Concetto ribadito nel suo discorso dalla console, che ha auspicato a future collaborazione nell’introdurre la mostra di Gabriel, “i cui pezzi lo stesso Leonardo (da Vinci, ndr) chiamerebbe arte”. In mostra opere in fiber glass,ceramica, tessuto, olio su tela e disegni, insomma, uno stile unico tutto da assaporare. Per l’inaugurazione, grande coreografia con danzatrici filippine.