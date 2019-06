Corbetta, la Giunta di Centrodestra patrocina (ancora) il Pride. L’Amministrazione Ballarini conferma il suo impegno per i diritti, concdendo il patrocinio per la Pride Week e Parata Milano Pride 21/30 giugno 2019.

Corbetta, la Giunta di centrodestra patrocina (ancora) il Pride

“Con immenso piacere abbiamo ricevuto l’ informazione ufficiale che oggi l’ Amministrazione Comunale della Città di Corbetta guidata dal Sindaco Marco Ballarini ha accolto la richiesta da parte del Comitato Milano Pride e concesso il Patrocinio per gli eventi della Pride Week nei giorni 21-30 giugno 2019 e per la Parata del Milano Pride il giorno 29 giugno 2019 – afferma il presidente delle Rose di Gertrude Sergio Prato -. Con grande fretta Corbetta accetta e resta in vetta come esempio di inclusione tra i Comuni dell’ Altomilanese/EstTicino per i diritti della Comunità TLGBTIQ+. In occasione della scorsa Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (IDAHOBIT) del 17 maggio 2019 l’ Amministrazione ha rinnovato tangibile attenzione alle istanze del movimento TLGTQI+ ed ha inaugurato presso il Parco di Villa Ferrario una panchina arcobaleno realizzata dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo Blue Box di Corbetta”.

Giovannini al corteo, Comune illuminato con l’arcobaleno



In occasione della Parata del Milano Pride verrà ancora illuminato il Palazzo Comunale coi colori dell’’ arcobaleno come segno concreto di vicinanza. Presenzierà al corteo dell’ anniversario del cinquantesimo dei Motti di Stonewaal per l’Amministrazione della Città di Corbetta il Vicesindaco ed Assessora alle Pari Opportunità Linda Giovannini da sempre amministratrice sensibile in prima linea per i diritti e l’ inclusione. “A nome della Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno i nostri ringraziamenti, rinnovando l’invito alla Cittadinanza di scendere con Noi alla Parata”, chiosa Prato.

