Corbetta, oltre 3 chilometri di percorso per la processione mariana che si è svolta ieri, sabato 25 maggio 2019.

Corbetta: la processione

Un appuntamento imperdibile per la parrocchia corbettese che, sabato 15 maggio 2019, ha invitato tutti i fedeli a partecipare al tradizionale evento religioso, presieduto da don Mario Caccia. La processione è partita alle 20.30 dal piazzale del Santuario per raggiungere, in oltre 3 chilometri di percorso, l sagrato della prepositurale. Quest’anno, come si ripete ogni cinque, la Vergine dei Miracoli è uscita dalla cappella del Santuario.

A presiedere è don Mario Caccia

A presiedere è stato don Mario caccia, che quest’anno festeggia i 50 anni di sacerdozio e per il quale c’era stato un importante momento di festa in città lo scorso fine aprile. Al termine della processione mariana, il parroco e rettore del Santuario don Giuseppe Galbusera, ha consacrato la città e Maria, benedicendo i malati sul sagrato della parrocchia. Presenti le autorità civile, le confraterinite e le associazioni, oltre a tantissimi fedeli, che hanno seguito la processione nonostante la pioggia.

