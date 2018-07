Parte dai social la maratona di solidarietà per aiutare Roberto Cassiere, 35 anni, costretto su una carrozzina. Vive, con la sola invalidità, nelle case Aler di viale Europa. Non ha l’ascensore e per uscire di casa deve essere aiutato, avendo una rampa di scale da affrontare.

Maratona del cuore

Sul numero di Settegiorni in edicola da venerdì 13 luglio, vi raccontiamo la storia di Roberto. Ma anche la grande maratona solidale nata nel gruppo Sei di Corbetta se… Nei negozi sono stati distribuiti salvadanai per raccogliere fondi volti ad acquistare un montascale per Roberto.

L’idea “rosa”

Molti corbettesi chiedono al sindaco di mettere in vendita gli ombrellini rosa e usare il ricavato per beneficenza. Qualcuno ha già proposto la causa di Roberto. Il sindaco Marco Ballarini dice che ogni valutazione sarà fatta a settembre.