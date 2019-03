Corbetta presenta il libro sulla ludopatia al Pirellone. Venerdì 1 marzo, il sindaco Marco Ballarini, il vice Linda Giovannini e la dipendente Stefania Russo hanno avuto un palcoscenico di rilievo in Regione, insieme al prof. Eugenio Rossi, a Salvatore Toti Licata e a Maddalena Masala, co-autori del testo “Percezione del gioco d’azzardo e modalità di prevenzione”.

Progetto finanziato da Regione Lombardia

A fare gli onori di casa l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, promotore del bando che ha permesso di finanziare il progetto sullaludopatia nelle scuole di Corbetta da cui è scaturito il testo, oggi in edicola.

Corbetta presenta il libro sulla ludopatia

Trentamila euro, come ha spiegato Giovannini, investiti in lezioni-laboratorio con i ragazzi di medie e superiori e in un questionario di ricerca divulgato tra i genitori, per capire l’approccio educativo sul tema.

Importante collaborazione

Ne sono emersi dati interessanti, che vi presenteremo in un approfondimento speciale venerdì 8 marzo in edicola. Un lavoro che ha coinvolto diversi dipendenti comunali, due cooperative, Asst Ovest Milano e le scuole. Il testo è stato introdotto da un video esplicativo sul tema della ludopatia.