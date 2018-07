Il progetto Schiaffo esportato in Liguria. Nella giornata di lunedì 30 luglio il sindaco Marco Ballarini era a Genova ospite del governatore Giovanni Toti per parlare delle buone azioni amministrative del Comune di Corbetta in favore dei neonati e delle famiglie fragili.

Braccialetti gratis ai neonati

L’Amministrazione Ballarini regala i braccialetti – via farmacia comunale – alle famiglie dei neonati corbettesi. Tramite il braccialetto si ricorda ai genitori di avere i piccoli in auto.