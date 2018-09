Un pubblico foltissimo, ma soprattutto oltre 720 persone pronte a tirare a canestro: tanto basta a Cbc basket school per strappare il Guinnes record alla franchigia Nba. Nel cortile del municipio, successo stratosferico per la società di Andrea Annese, domenica 16 settembre.

Naturalmente, l’ufficialità deve arrivare dai “certificatori” del record, main fila per la sfida c’erano 720 aspiranti cestisti per un giorno: alle 11 il patron, Andrea Annese, ha annunciato di aver superato il record, voluto fin da maggio in occasione della festa dei 50 anni di fondazione, ma rinviato per il maltempo.

In prima fila anche il sindaco Marco Ballarini, che non si è tirato indietro, effettuando il proprio tiro. Con lui centinaia di appassionati di ogni età, per una sfida che ha saputo animare l’intera Corbetta. Tra il pubblico, ad assistere a questa impresa sportiva, anche Lara Comi, eurodeputata per Forza Italia al Parlamento europeo. Settegiorni vi dà appuntamento venerdì prossimo in edicola con tutte l foto, le interviste e il racconto di una giornata da record.