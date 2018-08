Niente inversione di marcia nelle vie Torino e Cavour, tra Cormano e Novate Milanese.

Passo indietro di Cormano

Dopo l’intervento della Prefettura, il sindaco di Cormano, Tatiana Cocca, compie un passo indietro. La via rimane quindi a senso unico in direzione Cormano, come da più di un anno a questa parte. “L’amministrazione comunale di Novate Milanese non può non rivolgere un sentito ringraziamento alla Prefettura, alla Città Metropolitana ed agli altri Comuni coinvolti per l’attenzione prestata a questa vicenda e per aver sempre caldeggiato l’opportunità di una soluzione condivisa tra le Amministrazioni”, spiegano dal Comune novatese.