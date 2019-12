Coro Gospel, successo in chiesa parrocchiale a San Vittore Olona.

Coro Gospel, successo in chiesa parrocchiale

Hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti in chiesa. Una serata da incorniciare quella andata in scena venerdì 13 dicembre: protagonista il concerto gospel che ha visto esibirsi i “The followers of Christ” che hanno tramesso a tutti la loro carica e allegria per questo evento organizzato dal Comune.

“Gospel significa Vangelo e Buona novella, quale altro modo quindi per festeggiare al meglio il vero senso del Natale – ha ricordato in apertura il sindaco Daniela Rossi -, gospel che è anche libertà e riscatto”. Infine brindisi nel palazzo comunale. Tra i presenti anche il parroco don Giuseppe Pediglieri.