Il corso di primo soccorso è costituito da un ciclo di 5 incontri.

Corso di primo soccorso con la SOS Malnate

La SOS di Malnate lunedì 6, 13, 20 e27 Maggio dalle 21 alle 23 e lunedì 3 giugno dalle 21 alle 23, terrà delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso. Si svolgerà alla SOS MALNATE ONLUS in via I Maggio 10 – Malnate. Porta n.4 Il corso è indirizzato a tutte quelle persone che vogliono avere delle nozioni base. Durante le 10 ore di corso verranno trattati i principali aspetti del primo soccorso che spaziano dal cosa fare in caso di arresto cardiaco e respiratorio a come medicare in modo corretto piccole ferite o ustioni, passando da come si effettua la chiamata di soccorso fino a come intervenire in caso di eventi traumatici. Numero massimo di partecipanti è 30 persone. Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.

E’ obbligatori l’iscrizione al sito https://goo.gl/forms/d3j8NsDuI2DO9ULs1