Corso per guardie ecologiche volontarie nell’Abbiatense: organizza Città metropolitana, lezioni a partire da dicembre.

Corso per guardie ecologiche volontarie nell’Abbiatense

Corso per aspiranti Guardie ecologiche volontarie. E’ la proposta che intende avviare Città metropolitana con la collaborazione dei Comuni di Gaggiano, Rosate, Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone. Le lezioni si svolgeranno a Trezzano in via Manzoni e a Gaggiano in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta della 22esima edizione del corso di formazione per aspiranti Gev e gli incontri dovrebbero svolgersi a partire da dicembre, previo raggiungimento del numero di 40 iscritti. Per mandare la propria adesione è possibile inviare il proprio nominativo alla mail corsonuovogev@cittametropolitana.mi.it, maggiori informazioni sul sito di Città metropolitana. TORNA ALLA HOME PAGE PER TUTTE LE NOTIZIE