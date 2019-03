Cosa mangio oggi. La ricetta per una corretta alimentazione.

Cosa mangio oggi. Educazione al cibo

Cosa mangio oggi. Si terrà venerdì primo marzo alle 21 l’incontro sull’argomento: educazione in età scolare.

L’evento è previsto all’Auditorium della Scuola Primaria Don Milani e vedrà come relatore la Dottoressa GiovannaLorefice: biologa nutrizionista esperta sull’argomento.

La serata è in programma con la collaborazione di Istituto Paolo Neglia, Comitato Genitori, e Sodexo, azienda che vanta ed eroga una vasta gamma di servizi nell’ambito della qualità dell’utenza. Per il plesso di Pogliano, nella fattispecie, investe nella ristorazione.

In paese si tiene il momento dell’informazione. I consigli sul cibo da preferire. Carne, pesce, carboidrati, verdure, cereali. Quali scegliere? La responsabilità dell’offerta gastronomica per far crescere figli sani. Persone consapevoli che le scelte alimentari sono importanti: coinvolgono la salute fisica e psicologica e portano a conseguenze sul benessere. L’importanza di far crescere figli in salute: a Pogliano Milanese.

