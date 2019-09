Per il quinto anno consecutivo torna il District Festival e anche per quest’anno i volontari del Salice hanno deciso di fare le cose in grande stile.

Count Down per il quinto District Festival

La novità più grossa di questa edizione riguarda la location della manifestazione, perché dopo gli ultimi anni in “trasferta” il District Festival tornerà a casa. La decisione di riportare il Festival tra le mura del Centro Sociale Pertini vuole puntare a valorizzare ancor di più un luogo che negli ultimi anni ha subito importanti trasformazioni diventando a Legnano un punto di riferimento per il quartiere di Mazzafame (e non solo).

Ecco il programma

Le serate del District Festival 2019 saranno due, una dedicata al Festival di Woodstock e una dalle sfumature ROCK’N’ROLL che vedrà i Finley chiudere il loro tour estivo sul palco del District.

Venerdì 20 Settembre si partirà festeggiando i 50 anni dal più grande festival musicale di tutti i tempi, Woodstock. Per l’occasione al Salice andrà in scena una grande serata dedicata al mondo Hippy, con allestimenti a tema e spettacoli tutti da vivere. Per iniziare la serata, un dj set anni 60s vi fionderà dritti dritti indietro di cinquant’anni; poi toccherà alla superband WALTZ AND THE COSMIC GEES portare sul palco del Salice tantissime canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia del festival di Woodstock. Dopo il live la festa proseguirà con un dj set di Teo Candiani che infiammerà la pista da ballo con un disco dietro l’altro.

Sabato 21 Settembre sarà invece la serata dedicata al Rock’n’roll e ad aprire i concerti ci penseranno i Crom Invasion, formazione punk-rock dell’altomilanese. Poi sarà il turno dei grandi ospiti di questa edizione, i Finley. Partiti proprio da Legnano oltre 14 anni fa, dopo un’estate con date in tutt’italia i Finley chiuderanno il loro tour estivo tornando “a casa” sul palco del District Festival.

Come sempre poi oltre alla musica non mancheranno l’area market, i punti ristoro con Food & Beer, gli allestimenti e tante sorprese tutte da scoprire. tutte le serate saranno ad Ingresso Gratuito.

Info Evento al questo link: http://bit.ly/DistrictFestival2019