Mi chiamo Federica, ma per tutti ormai sono “la Papilla”. Questo perché il blog di cucina che curo da quasi tre anni si intitola proprio Papillamonella. Lo so, può suonare bizzarro, ma evoca un concetto per me fondamentale: per stare bene a tavola è importante giocare, divertirsi e sperimentare. Solo così non ci stancheremo mai di vivere la cucina come una bellissima opportunità di prenderci cura di noi! In questa rubrica ti proporrò un assaggio dei miei piatti: ricette semplici basate su pochi ingredienti salutari, abbondanza di frutta – anche nel salato – e verdura, idee per riciclare in modo creativo gli scarti trasformandoli in risorse. E soprattutto tanto, tanto colore. Che fa bene a salute, occhi e umore.

Il primo e il terzo venerdì di ogni mese pubblicherò una ricetta diversa. Sei pronto a divertirti con me in cucina?

Crema di barbabietola mandorle e yogurt greco

Provala per mantecare un risotto, per condire una pasta – magari guarnendo il piatto con una granella di nocciole tostate, per accompagnare una frittata preparata con farina di ceci.

Il suo colore acceso e accattivante catturerà subito l’attenzione dei commensali. Io la servo spesso anche come antipasto, accompagnandola a crostoni di pane integrale tostato. Il successo? Assicurato!

La ricetta

Portata – Basi e condimenti

Preparazione – 10′

Porzioni – 4 persone

Difficoltà – facile

Ingredienti

20 gr – mandorle non pelate

20 ml – olio di oliva extravergine

6 gr – aceto di mele

½ – spicchio di aglio

200 gr – barbabietola cotta

90 gr – yogurt greco senza grassi

q.b. – sale / pepe nero macinato fresco

Preparazione

Per preparare la crema di barbabietola mandorle e yogurt greco segui i passaggi e le indicazioni che trovi qui: http://www.papillamonella.it/ricetta/crema-di-barbabietola-mandorle-e-yogurt/

Hai domande, dubbi o curiosità? Scrivimi a papillamonella.settegiorni@gmail.com, ti risponderò appena possibile