Croce al merito per due vigili boffaloresi. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, è stata conferita la croce per meriti speciali agli agenti boffaloresi Antonio Damiani e Andrea Ramazzotti.

Cerimonia a Pavia

Accompagnati dal sindaco Sabina Doniselli, i due vigili hanno presenziato lunedì mattina alla cerimonia organizzata da Regione Lombardia al Castello Visconteo a Pavia per premiare coloro che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. “A loro i miei complimenti e ringraziamenti per l’altruismo e l’attenzione nei confronti dei cittadini”, è il commento della prima cittadina.

Croce al merito per due vigili boffaloresi

Presente anche l’ex sindaco di Boffalora, oggi consigliere regionale, Curzio Trezzani: “Sono particolarmente orgoglioso che l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato abbia loro conferito la Croce e il Nastrino per meriti speciali. Infatti nell’aprile 2018 con la loro prontezza e professionalità i due agenti salvarono una donna che stava per buttarsi nel Naviglio. Grazie per il vostro lavoro, siete un esempio per tutta la nostra comunità!”.

Vigili in festa

Nel pomeriggio del 20 gennaio, a partire dalle 17,30 invece, festa delle Polizie locali: raduno in piazza Formenti a Magenta, Messa e premiazioni in sala consiliare. A Corbetta, il Comando festeggerà con la Messa delle 20,30 nella chiesetta di San Sebastiano, poi brindisi.