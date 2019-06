Sotto le vele di Leonardo, ascoltando Monia Aldieri. Giovedì 27 negozi sotto le stelle e cultura guardando all’insù in via Garibaldi. Alla regia la commerciante Jessica Oldani.

Cultura sotto le vele in via Garibaldi

La rinomata relatrice professionista farà da cicerone lungo via Garibaldi spiegando i bellissimi quadri scelti per l’istallazione aerea. Un serata culturale ricca di scoperte ed aneddoti su Leonardo Da Vinci il genio dei geni con partenza alle 21 dalla chiesa di San Rocco.



Chi è Monia Aldieri

Da 17 anni circa svolge attività didattico museale alla Pinacoteca di Brera in collaborazione con l’associazione Amici di Brera e dei Musei milanesi, elaborando percorsi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. E’ laureata in storia dell’arte moderna e ha un master come responsabile dei servizi educativi nei musei, è abilitata come guida turistica professionista a Milano e Pavia. Ha lavorato come guida alle mostre di Palazzo Reale, compresa quella del 2015 su Leonardo, e sta lavorando a quelle a lui dedicate per il cinquecentesimo della morte. Oltre alle visite guidate svolge conferenze e in collaborazione con il MIUR ogni anno partecipa con l’associazione Amici di Brera ad un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti.