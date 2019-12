Natale in Pediatria al Galmarini di Tradate grazie ai volontari dei CuoriEroi Per Bambini Eroi.

CuoriEroi in Pediatria, regali in corsia

Supererloi, clown, personaggi del cinema e della fantasia. Una visita speciale quella ricevuta oggi dai bambini ricoverati e in attesa di una visita nella Pediatria dell’ospedale Galmarini. A “battere” sul tempo Babbo Natale, i volontari dei CuoriEroi per Bambini Eroi, il gruppo nato a Vedano che da anni porta gioia e divertimento nei reparti pediatrici lombardi. Stamattina, sabato 21, il gruppo di volontari in maschera insieme a quelli in pettorina del Ponte del Sorriso ha fatto visita ai piccoli pazienti e alle loro famiglie oltre che a tutto il personale in servizio con dei piccoli doni e uno enorme, bellissimo, per tutti, : il sorriso.

