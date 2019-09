Da Pogliano la gara di solidarietà per l’Istituto Tumori di Milano: decolla l’iniziativa.

Parte da Pogliano l’idea di Giacomo Picicuto. Nella vita papà, mental coach, oltreché gestore di una palestra nella frazione Bettolino.

L’iniziativa riguarda la realizzazione di calendari 2020: il ricavato di vendita degli almanacchi sarà devoluto al reparto pediatrico oncologico dell’Istituto Tumori di via Venezian a Milano. Totalmente a favore del prossimo.

Parliamo di una vera e propria gara di solidarietà a cui il Comune di Pogliano darà il suo patrocinio. L’adesione al piano di lavoro avanza: dalla stesura del programma all’allestimento scenografico le figure che si fanno avanti per collaborare sono tante. Persone e professioni uniscono tempo e testa. La creatività di acconciatori, parrucchieri, musicisti, fotografi, istruttori, ragazzi, scuole di danza (e ordinarie) e la forza delle Istituzioni si concentrano tutte in questo progetto. L’impatto con l’emozione è forte, e non manca il cuore.

Si tratta di mettersi in gioco verso un proposito comune: questo fine ha un nome e si chiama Ricerca.

Dice Giacomo Picicuto: “Ringrazio Daniele Balducci, mio socio: per il sostegno. E Martina, una giovane che frequenta la mia palestra: per aver prestato il suo volto per ogni mese dell’anno. Parlo con riguardo a tutti quelli che si concedono all’obiettivo e lo fanno a titolo volontario: grazie per gli sforzi. E per la passione: che ci mettono. E’ un percorso intenso: questa è la parola. Fare ricerca è essenziale. I soldi nello specifico andranno alla Lilt milanese (Lega Italiana Lotta ai Tumori). Per chi volesse unirsi è attivo il mio profilo Facebook”.

Lottare raggrupparsi sensibilizzare: sono questi i termini più usati.

Il calendario 2020 partirà da un parterre artistico denso: tra i nomi il ginnasta Igor Cassina (che ha dato l’autorizzazione a comparire e farsi immortalare).

“Dobbiamo immedesimarci negli occhi dei bambini. Agire, adesso. Non ha senso aspettare che accada a noi. Anche una goccia nel mare conta” conclude Picicuto.

E le adesioni si registrano in crescita, proprio come le onde del mare.

