Dal 1° ottobre nuovi divieti alla circolazione in Area B.

Dal 1 ottobre nuovi divieti alla circolazione in Area B

Al via da domani, 1 ottobre 2019, la nuova fase dell’Area B con limiti e divieti nella circolazione all’interno del capoluogo lombardo.

Auto Euro 4 diesel senza FAP

Dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, le auto Euro 4 diesel senza FAP (già vietati in Area C due anni fa) non potranno più circolare. I veicoli merci Euro 4 avranno a disposizione un anno in più. Il provvedimento fa seguito alla prima tranche di divieti scattati nei mesi scorsi che impedivano la circolazione ai veicoli a benzina Euro 0 e ai diesel fino a Euro 3.

I 50 ingressi bonus e le multe

I veicoli che non potranno accedere all’Area B possono tuttavia usufruire di 50 bonus, cioè 50 ingressi senza sanzione, anche non consecutivi, fino al 24 febbraio 2020 (per i veicoli il cui divieto è entrato in vigore il 25 febbraio 2019) e fino al 30 settembre 2020 (per i veicoli il cui divieto entrerà in vigore il 1° ottobre 2019). Per poterne usufruire, è necessario registrarsi sul portale dell’Atm (clicca QUI). Le multe vanno da 84 euro a 335 euro. Alla decisione del Comune di Milano seguiranno altri divieti progressivi, fino all’ultima data: l’obiettivo è vietare l’accesso a tutti i veicoli diesel entro il 2030.

Nuovi varchi di controllo