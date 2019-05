“Dalla parte della legalità” : l’amministrazione comunale invita genitori e alunni.

“Dalla parte della legalità”

Anche quest’anno il percorso didattico “Educazione alla legalità” termina con una conferenza aperta al pubblico dove nello specifico verrà trattato l’argomento del cyber bullismo grazie alla partecipazione della Fondazione Carolina, un’importante realtà che si prefigge lo scopo di realizzare un futuro in cui il web sia un “luogo” sicuro per bambini e adolescenti. Alla conferenza di venerdì 3 maggio all’Auditorium Scuola Secondaria “G. Leopardi” saranno presenti in sala come relatori il Dottore Paolo Picchio Presidente della Fondazione Carolina, la Dottoressa Valentina Varvano Educatrice e lo Psicologo Dottore Davide Scheriani.

“Secondo l’OCSE il 18 % degli alunni europei dichiara di essere stato vittima di bullismo, dove per bullismo non si intendono semplicemente gli atti di aggressione fisica, ma riguardano anche gli attacchi di natura verbale sui social network. Pertanto, sebbene le connessioni digitali siano una “grande finestra sul mondo”, oggi non è più accettabile banalizzare l’odio nel web come semplici “ragazzate”ma serve fornire informazioni utili , non solo ai nostri alunni ma anche ai genitori, affinché l’uso della rete non avvenga in maniera distorta e inconsapevole”.

SVO_legalità2019