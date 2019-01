Daniele Cassioli alla scuola media Bonvesin de la Riva di Legnano (nella foto di copertina, con la professoressa Rancati, la preside Osnaghi e l’assessore Colombo).

Daniele Cassioli si racconta agli studenti

Atleta paralimpico, pluricampione del mondo di sci nautico, fisioterapista in un centro medico di Castellanza, mercoledì 9 gennaio 2019 ha incontrato i ragazzi delle cinque classi terze ai quali ha raccontato la sua vita e la sua passione per lo sport.

“Imparate dalle sconfitte e non arrendetevi mai”

“Imparate dalle sconfitte e non arrendetevi mai, trasformate i vostri limiti in punti di forza. Sbagliare fa parte del gioco e gli errori ci aiutano a crescere” il messaggio che il 32enne ha voluto dare ai ragazzi riuniti nell’aula magna dell’istituto e che emerge con forza anche dal suo libro “Il vento contro” uscito per i tipi di De Agostini lo scorso ottobre.

“Come fai a scrivere messaggi con il cellulare?”

Cassioli, cieco dalla nascita, ha risposto alle tante curiosità degli studenti legate alla sua disabilità. “Quando sogni cosa vedi?” è stata la prima domanda rivoltagli dai ragazzi. “Come ti orienti?”, “Come fai a scrivere messaggi con il cellulare?”, “Se potessi vedere per un giorno, cosa guarderesti?” alcuni degli altri quesiti.

Presenti anche gli assessori Ceroni e Colombo

All’incontro, promosso dalla docente di Scienze motori Federica Rancati in collaborazione con la dirigente scolastica Elena Osnaghi, erano presenti gli assessori alle Politiche sociali Ilaria Ceroni e alle Attività educative e Sport Franco Colombo (che non ha resistito alla tentazione di farsi un selfie insieme a Cassioli).

E alla fine, gli autografi

Un’ora e mezza di incontro durante la quale l’attenzione dei ragazzi non è mai scemata. E al termine, molti studenti hanno fatto la fila per chiedere un autografo a un grande campione che ha dimostrato di essere anche un grande uomo.

