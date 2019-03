Danneggiata la centralina delle linee telefoniche, sgomento

Danneggiata la centralina delle linee telefoniche, perplessità fra i residenti di via Gorizia

In via Toti dieci giorni fa. Via Giovanni Bosco armadio Tim rimasto aperto per quasi una settimana. Continuano, originati da motivi diversi, i danneggiamenti a carico delle centraline della linea telefonica. Questa volta il tratto di Pogliano interessato è quello della via Gorizia, a fianco dell’ex Carrefour. Si tratta della porzione di paese che si stende tra il rettilineo della San Francesco e la parallela via Manzoni.

La centralina parzialmente sfondata, con il comparto grigio ripiegato su se stesso che implementa leggermente verso terra: è in questo stato che passanti e residenti la ritrovano passando oppure affacciandosi sulla strada. Venerdì grasso, 8 marzo festa della donna: qualcuno verso sera, probabilmente un automobilista ad andatura sostenuta, ha percorso la tratta rasentando il muro di cinta. Velocità e disattenzione sono all’origine di un impatto sgradevole, che non passa inosservato: dal punto di vista ambientale-estetico e forse anche funzionale da deprecare. I poglianesi non gradiscono e parte la comunicazione-denuncia sui social network.

