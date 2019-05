Interviene anche Riccardo De Corato sulla manifestazione per l’ospedale di Abbiategrasso tenutasi il 7 maggio

Decorato su manifestazione: “Resto vicino ai sindaci”

“Martedì mattina, benchè fossi impegnato in altri appuntamenti istituzionali, sono passato dal presidio organizzato davanti al Pirellone dal sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, dai sindaci dell’Abbiatense e dei cittadini per chiedere la difesa dell’ospedale Costantino Cantù.

Nel recente passato sono stato ad Abbiategrasso tre volte, partecipando agli incontri organizzati dal Movimento per i Diritti del Cittadino Malato, al sopralluogo del PS della Commissione Sanità e all’incontro che si tenne nel castello Visconteo, per ribadire che Fratelli d’Italia è schierata per la riapertura del Pronto Soccorso.

La nostra posizione non cambia, i nostri voti in Regione Lombardia sono sempre stati chiari e unidirezionali. Se e quando il tema tornerà all’attenzione del Consiglio Regionale, FDI ribadirà il suo convinto SI alla riapertura. Siamo stati e saremo sempre una forza politica seria e responsabile, che se assume un impegno lo mantiene sino in fondo”.

Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia.