Debutta il nuovo comandante della Polizia locale. Con una foto di rito davanti alle bandiere e allo stemma della città, il sindaco Chiara Calati e il vice Simone Gelli (che coordina la delega alla sicurezza) hanno presentato il nuovo numero uno della Polizia Locale Angelo Sallemi.

Sallemi prende il posto di Monica Porta, da settembre comandante a Lecco e sostituita in queste settimane dal tandem Oldani-Colombo nella gestione del comando divia Crivelli. “A lui e, come di consueto a tutte le donne e gli uomini del nostro Comando, auguri di buon lavoro al servizio di tutta la nostra comunità”, ha commentato Gelli.

Chi è il nuovo numero uno

Angelo Sallemi, classe 1960, era di recente comandante a Cormano. In passato si è occupato di formazione agenti per l’ Istituto Regionale per la Formazione, ha diretto la Polizia locale di Bresso e Paderno Dugnano e ha svolto in ruolo di funzionario in Provincia.