Tutto pronto per l’inaugurazione del defibrillatore, strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, in memoria di Adriano Regalia. L’appuntamento, denominato “Una scossa per la vita”, è per sabato 7 dicembre 2019, alle 10.30, in via Valloggia (zona del Mulino Meraviglia).

La famiglia di Adriano (molto conosciuto in paese per il suo impegno tra le file della ginnastica artistica e grande appassionato di corsa, venuto a mancare per un arresto cardiaco in casa qualche anno fa), aveva organizzato un’iniziativa per raccogliere fondi per acquistare l’apparecchio. Poi, domenica 8 settembre 2019, aveva donato il defibrillatore al Comune.

“Dopo anni di attesa finalmente questo importante strumento sarà a disposizione della comunità, come Amministrazione comunale ci siamo infatti fatti carico di predisporre il supporto, vicino alla colonnina dell’energia elettrica, dove installare il defibrillatore – afferma il sindaco Daniela Rossi -. Siamo contenti di essere arrivati a questo traguardo. La zona scelta riteniamo sia la più adatta in quanto frequentata da molti sportivi”.



