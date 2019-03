Defibrillatore, a organizzare il nuovo corso per il suo utilizzo è l’associazione 60milavitedasalvare Altomilanese.

Il defibrillatore e come usarlo

L’associazione 60milavitedasalvare Altomilanese ha in programma un nuovo corso sulla rianimazione e sull’utilizzo del Dae. Un corso, a Dairago, c’era già stato qualche mese fa. Ora l’associazione è pronta a riproporlo alla cittadinanza. Questa volta, il corso, sempre diviso in due parti (la prima teorica e la seconda pratica, con tanto di scenari simulati), sarà ospitato dal locale Languorino, in via della Circonvallazione 1 a Dairago.

Gli appuntamenti

La lezione teorica si terrà mercoledì 3 aprile dalle 20.45 alle 23.30, mentre per la lezione pratica – per la quale i partecipanti saranno divisi in due gruppi – si potrà scegliere tra mercoledì 10 e venerdì 12 aprile, sempre a partire dalle 20.45. Per le iscrizioni, scrivere un’email all’indirizzo roby.guss@libero.it.

