Defibrillatori, strumento che può salvare la vita dall’arresto cardiaco: “Ma serve una campagna nazionale di informazione”: è quella che oggi, nel giorno di Pasqua, torna a chiedere Mirco Jurinovich, presidente dell’associazione “Sessantamilavitedasalvare” che da anni è impegnata nella diffusione di questi importanti strumenti di facile utilizzo.

“Defibrillatori, serve una campagna nazionale”

Oggi, 21 aprile 2019, si festeggia la Santa Pasqua. Ed è proprio in questa giornata speciale che Mirco Jurinovich, cerrese e presidente dell’associazione “Sessantamilaviteda salvare” (impegnata nella diffusione dei defibrillatori sul territorio) rinnova il suo appello. Perchè questi strumenti (di facilissimo utilizzo) possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco.

“In questa giornata di Resurrezione la mente corre alle persone che non ce l’hanno fatta perché i soccorsi erano troppo distanti, perché i testimoni non sono stati in grado di intervenire efficacemente, perché non c’era un defibrillatore nelle vicinanze – afferma Jurinovich -. A quasi 20 anni dall’introduzione della legge 120 che autorizza i cittadini all’utilizzo dell’apparecchio, la sopravvivenza di chi è colpito da arresto cardiaco è purtroppo ancora principalmente legata alla casualità, determinando una disparità di trattamento a seconda della Regione o del luogo nel quale ci si trova. Capita così che Massimo, un 42enne di Padova colpito dal malore nella propria abitazione, muoia davanti agli occhi della moglie e dei due figli piccoli mentre un altro Massimo, 64 anni, candidato sindaco del comune di Malnate (Va), sopravviva perché l’arresto cardiaco l’ha colpito nella sala consigliare dotata di defibrillatore.

Da qui la speranza di Jurinovich: “L’augurio è che si avvii quanto prima una campagna nazionale che informi tutti i cittadini sull’incidenza della patologia, che i defibrillatori siano sempre più presenti, anche nelle abitazioni, e che il loro utilizzo venga slegato da obblighi formativi che ne limitano l’utilizzo.

Buona Pasqua!”.

