Delirio al Cup di Rho per le esenzioni: 220 persone e solo 2 sportelli aperti questa mattina, giovedì 26 settembre.

Attimi di tensione al Cup di Rho per le esenzioni. Solo due sportelli aperti per 220 persone in attesa. Ancora una giornata nera nella struttura sanitaria di via Cadorna dove da giorni i cittadini rhodensi si ritrovano per chiedere il nuovo tesserino delle esenzioni. E nei giorni scorsi è stato necessario anche l’intervento dei carabinieri. L’Asst rhodense non è in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.

