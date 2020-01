Visita pastorale dell’ArcivescovoMario Delpini a Senago. Colma la sala polifunzionale dell’oratorio per l’apericena e l’incontro con Delpini e don Maurizio del Decanato di Bollate con i giovani della zona.

Delpini risponde alle domande dei giovani del Bollatese

L’Arcivescovo ha salutato i ragazzi e i cuochi volontari dell’oratorio. Quindi ha risposto alle tante domande poste dalla platea su oratorio, scoutismo, vita politica e innamoramento.

Il messaggio

“Dai giovani mi attendo un pianeta da esplorare. Per me, che sono anziano, non sono tante le occasioni di incontrare questi ragazzi. Ringraziamo il Signore per averci dato questi bravi giovani”. Delpini ha confessato di aver dovuto riflettere molto per rispondere alla domanda sul perchè un giovane dovrebbe impegnarsi in politica. Alcuni ragazzi hanno portato la loro esperienza di cristiani impegnati nella vita comunitaria e hanno chiesto all’Arcivescovo sostegno per rispondere alle difficoltà del mondo di oggi. Una serata proficua e carica di emozioni che vi racconteremo venerdì 31 gennaio sul numero in edicola.