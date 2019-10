Depuratore di Canegrate: i lavori straordinari sono terminati, ma ora l’Amministrazione di Parabiago convoca il Plis dei Mulini.

Depuratore di Canegrate: i sopralluoghi

Sin dall’inizio dei lavori al depuratore di Canegrate, il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi ha portato avanti molteplici sopralluoghi presso il depuratore e lungo il fiume durante i giorni di cantiere per accertarsi che le azioni di mitigazione messe in campo da Cap Holding a seguito del fermo, fossero efficienti. Sabato scorso un ulteriore incontro con il presidente della partecipata, Alessandro Russo (in qualità di comune capoconvenzione) è servito per richiedere il coinvolgimento dei sindaci del territorio facenti parte del PLIS Parco dei Mulini. L’obiettivo è condividere la pianificazione di eventuali interventi ambientali da attuare per restituire al fiume Olona un buon livello qualitativo delle acque e dell’ambiente.

Le parole di Cucchi

Dichiara il primo cittadino di Parabiago, Raffaele Cucchi: “Tengo a precisare come le ricadute immediate del fermo impianto del depuratore di Canegrate abbiano interessato il territorio di Parabiago ed è per questa ragione che ci siamo fin da subito attivati nel controllo e nel cercare di governare i problemi conseguenti lo scarico dei reflui nel fiume Olona. Ricordo come il PLIS dei Mulini abbia svolto in questi anni un ruolo importante nella catalizzazione di contributi a fondo perso (Regione, compensazione ambientale piastra Expo) finalizzati alla riqualificazione ambientale del fiume Olona, pertanto riconoscerne un ruolo in questa particolare situazione, mi sembra opportuno. Apprezzo la disponibilità al confronto da parte di Cap Holding, un modo di interfacciarsi con il territorio che, purtroppo, è venuto meno da parte di Città Metropolitana che, invece, ha rilasciato l’autorizzazione al fermo impianto senza coinvolgere il PLIS Parco dei Mulini sulle motivazioni della stessa”.

La convocazione per una progettualità

Nella giornata di martedì 1 ottobre 2019, l’Amministrazione di Parabiago ha provveduto alla convocazione dei Comuni del PLIS dei Mulini affinché vengano condivise le azioni ambientali da mettere in campo e da sottoporre a Cap Holding perché le finanzi e le realizzi con l’obiettivo di restituire al territorio un fiume migliore.

