Dieci anni di puzze a Parabiago. L’Amministrazione ha organizzato, mercoledì 13 febbraio 2019, un’assemblea pubblica per cercare volontari per monitorare le molestie olfattive in città.

Dieci anni di puzze: l’incontro in municipio

Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, l’Amministrazione ha organizzato un incontro pubblico per cercare volontari per monitorare le molestie olfattive e segnalare tutti i dati al Comune. I parabiaghesi sono ormai esasperati e chiedono al Comune di intervenire. Il sindaco Raffaele Cucchi spiega, a margine dell’incontro: “Serve monitoraggio più preciso e organizzato. Per questo che ci siamo dati tempo fine a febbraio per raccogliere le disponibilità dei cittadini, sia attraverso il passaparola, pubblicando il modulo on line e attraverso il Controllo del Vicinato. Per tre mesi raccoglieremo i dati e, incrociandoli, speriamo in circa sei mesi di trovare una soluzione”.

