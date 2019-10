Difesa personale femminile, a Legnano un corso in otto lezioni promosso dalla Polizia locale.

Difesa personale femminile in otto lezioni

Autunno, tempo di corsi. Sempre più spesso, le donne scelgono l’autodifesa. Non per diventare wonder woman ma per sapere che cosa si può fare per prevenire le situazioni violente e, nel caso, per tutelarsi. Proprio per consentire loro di intraprendere un percorso di consapevolezza e imparare le principali tecniche di difesa, la Polizia locale ha deciso di promuovere un corso in otto lezioni.

Il sabato pomeriggio nella palestra delle scuole Carducci

«Difesa donna», questo il titolo dell’iniziativa, si terrà il sabato pomeriggio nella palestra delle scuole Carducci, in via Giusti 1. Otto gli appuntamenti in programma, a partire dal 5 ottobre. Le lezioni, ciascuna delle quali avrà una durata di un’ora e mezza, dalle 15 alle 16.30, sono gratuite e riservate alle donne residenti a Legnano che abbiano compiuto i 14 anni.

Tecniche utili in caso di pericolo o di aggressione

«Lo scopo – spiega l’Amministrazione comunale – è di insegnare le principali tecniche di difesa, cui fare ricorso in caso di pericolo o aggressione».

A tenere il corso saranno istruttori della Versus

A tenere il corso saranno tecnici della società sportiva Versus Asd. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email info@ssversus.com, telefonare al 339.3670263 o visitare il sito internet www.team-versus.com.

