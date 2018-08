Aperte le iscrizioni per 3° il Corso di Difesa personale femminile, tattiche difensive e antiviolenza in collaborazione con la Polizia locale di Castano Primo.

Difesa personale femminile, un corso con la Polizia

Dopo il successo e l’apprezzamento delle scorse edizioni, l’Amministrazione, il Corpo di Polizia locale e l’Ufficio servizi al cittadini hanno deciso di rinnovare per il terzo anno il corso di Difesa personale femminile. Una scelta, e un’iniziativa, che ricade in un momento storico in cui spesso la donna è vittima di violenza. L’obbiettivo è di aumentare la consapevolezza per ridurre il rischio, potenziando il proprio livello percettivo per prevenire e riconoscere le situazioni di esposizione a rischio. E come extrema ratio sapersi difendere in maniera efficace, tenendo conto delle componenti psicologiche nella gestione dello stress e delle emozioni. Verrà dato spazio anche alla conoscenza ed al corretto utilizzo degli strumenti di autotutela, come lo spray al peperoncino, e riferimenti normativi sulla legittima difesa. A tenere il corso, l’Istruttore Antonio Azzinnari specializzato nei settori difesa personale, tecniche operative e tiro.

Quando

Il corso partirà il 2 ottobre nella palestra di via del Pozzo (palestra delle scuole elementari di via Acerbi). Le lezioni si terranno settimanalmente tutti i martedì con due turni dalle 19 alle 20:15 e dalle 20:30 alle 21:45.

Cosa serve

Il corso è aperto alle donne di età superiore ai 16 anni. E’ obbligatorio certificato medico per attività ludico-motoria/amatoriale, sono validi i certificati per attività sportiva non agonistica ed agonistica in corso di validità e va allegato alla domanda copia di un documento di riconoscimento. La partecipazione al corso è gratuita, e al termine verrà rilasciata una certificazione. Il corso che prevede addestramento fisico comprende una fase aerobica, una di allenamento funzionale ed una dedicata alle tecniche di difesa. Obbligatorio abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

Iscrizioni

Per iscriversi occorre compilare il relativo modulo d’iscrizione scaricabile dal sito Istituzionale nella pagina Ufficio Comunicazione/Comunicazioni ed inviarlo all’indirizzo ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it. Oppure ci si può recare al Comando di Polizia Locale di Castano Primo in piazza Mazzini 41. Termine per le iscrizioni, 28 settembre 2018.

